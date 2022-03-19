رغم التوترات السياسية...وصول ثلاثة رواد فضاء روس لمحطة الفضاء الدولية

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وصلت كبسولة فضاء وعلى متنها ثلاثة رواد روس إلى محطة الفضاء دولية.ورغم التوترات السياسية بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، انطلق الرواد الروس الثلاثة يوم الجمعة إلى المحطة في مواصلة لوجود روسي أميركي مشترك على متنها منذ أكثر من عقدين.وقد كانت مركبة الفضاء الروسية سويوز انطلقت وعلى متنها رواد الفضاء الجدد من محطة بايكونور الفضائية الروسية في قازاخستان.واستغرقت الرحلة ما لا يقل عن ثلاث ساعات.وتم بث عملية الإطلاق على الهواء مباشرة عبر تلفزيون إدارة الطيران والفضاء الأميركية ناسا وعلى موقعها على الإنترنت.