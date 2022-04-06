إيلون ماسك ينضم إلى مجلس إدارة تويتر... فهل يضيف زرّاً لتعديل التغريدات؟

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Do you want an edit button? — Elon Musk (@elonmusk) April 5, 2022

أعلنت تويتر يوم الثلاثاء أنّ الملياردير إيلون ماسك سينضمّ رسميّاً إلى مجلس إدارتها بعد الحصول على حصة 9.2 في المئة من الأسهم ليصبح بذلك أكبر مساهم في الشركة.ومنذ الإعلان عن انضمام ماسك ارتفعت قيمة سهم الشركة بأكثر من 2 في المئة يوم الإثنين مع بداية تعاملات السوق الأميركي ولا تزال تشهد ارتفاعاً.وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لتويتر باراغ أغراوال في تغريدة: "من خلال المحادثات مع إيلون في الأسابيع الأخيرة، أصبح من الواضح لنا أنه سيضفي قيمة كبيرة إلى مجلس إدارتنا. وهو بالضبط ما نحتاجه في مجلس إدارتنا لجعلنا أقوى في المدى الطّويل."ومن المقرر أن تنتهي فترة ماسك مع شركة تويتر في العام 2024 وفقًا لإيداع لجنة الأوراق المالية والبورصات.وبعد أن تم تعيينه في مجلس الإدارة، قال ماسك إنّه يخطط للعمل مع الرئيس التنفيذي ومجلس إدارة الشركة للقيام بتحسينات كبيرة على تويتر في الأشهر المقبلة.وكخطوة أولية، سأل ماسك متابعيه الـ80 مليون ما إذا كانوا يرغبون في إضافة زرّ لتعديل تغريداتهم بعد نشرها فردّ أغراوال قائلاً "عواقب مثل هذا الإستطلاع ستكون مهمّة. صوّتوا بعناية".وفي حين أبدى أكثر من 75 بالمئة تأييدهم لهذه الميزة قال بعض النّقاد إنّ هذه الميزة ستساعد للإساءة بتغيير معناها الأساسي.وردّاً على الإستطلاع، اقترح مستخدم أن يكون زرّ التعديل متاحاً لفترة قصيرة لتعديل الأخطاء المطبعية وأن تحتوي التعديلات المعدّلة على رابط يُظهر التعديل الذي أُجريَ فردّ ماسك قائلاً " يبدو هذا منطقيّاً."