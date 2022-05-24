ابتداءً من تشرين الأول... واتساب سيتوقف على هذه الأجهزة!

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يخطط تطبيق واتساب لإنهاء دعمه لنظامي "iOS 10" و"iOS 11"، إذ بدأ مؤخراً بمطالبة مستخدمي "أيفون" بتثبيت أحدث إصدار من نظام تشغيل الهاتف للتمكن من مواصلة استخدام التطبيق.وبحسب موقع "WABetaInfo"، قالت الشركة في تنبيه: "قم باعتماد أحدث إصدار من iOS لمواصلة استخدام واتساب. يتوقف التطبيق عن دعم هذا الإصدار من iOS بعد 24 تشرين الأول 2022. يرجى الانتقال إلى الإعدادات، لتحديث البرنامج ولتحديد أحدث إصدار من "iOS".والجدير بالذكر أنّ بعض الأجهزة قد تكون عاجزة عن تحديث البرنامج كهاتفي "أيفون 5" و"أيفون 5C" وبالتالي يتعيّن تغيير الهاتف في حال أراد المستخدمون الاستمرار في استخدام التطبيق.