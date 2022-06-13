علوم وتكنولوجيا
13 حزيران 2022 - 10:02
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للتوعية على النظافة... حاويات نفايات في السويد تطلق رسائل صوتية "أنثوية ومثيرة" (فيديو)

غيّرت سلطات مدينة مالمو الرسائل صوتية التي تبثها حاويات النفايات فيها، وأصبحت تُسمَع بصوت أنثوي ناعم بعدما كان ينطقها رجل. Lebanon, news ,lbci ,أخبار أكبر., بسلاسة, الرسائل, السكان, تأمل, خطوة, رجل, ينطقها, كان, بعدما, ناعم, أنثوي, صوت, النفايات, حاويات, تبثها, صوتية, الرسائل, السويد, جنوب, الواقعة, مالمو, مدينة, سلطات,غيرت,غيّرت سلطات مدينة مالمو الرسائل صوتية التي تبثها حاويات النفايات فيها، وأصبحت تُسمَع بصوت أنثوي ناعم بعدما كان ينطقها رجل.
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للتوعية على النظافة... حاويات نفايات في السويد تطلق رسائل صوتية &quot;أنثوية ومثيرة&quot; (فيديو)
Lebanon News

غيّرت سلطات مدينة مالمو، الواقعة جنوب السويد، الرسائل صوتية التي تبثها حاويات النفايات فيها، وأصبحت تُسمَع بصوت أنثوي ناعم بعدما كان ينطقها رجل، في خطوة تأمل من خلالها أن يتلقى السكان هذه الرسائل بسلاسة أكبر.

 
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وكانت الرسائل الصوتية السابقة التي تشكر السكان لرميهم النفايات فيها تُبث بصوت رجل ينطق بكلمات رصينة من دون أي إيحاءات.
 
لكن أصبح الصوت الآن ناعماً ويبث رسائل شكر بنبرة وُصفت بأنها "مثيرة"، في محاولة لجعل تجربة رمي النفايات أكثر لفتاً للانتباه.
 
وأتت هذه الخطوة كجزء من حملة توعية في المدينة تهدف إلى تنظيف الأماكن العامة من خلال التشجيع على رمي النفايات داخل الحاويات.
 
وكانت ثالث أكبر مدينة سويدية جُهّزت قبل بضع سنوات بحاويات تُصدر رسائل صوتية، وكان لها دور في تشجيع السكان على المحافظة على مسافة آمنة بينهم خلال جائحة كوفيد-19.
 
وتطلق الحاويات المجهزة بجهاز كشف ووحدة صوت، رسالة صوتية قصيرة في كل مرة يفتحها الشخص ليرمي النفايات فيها.

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