أكثر من 1000 مشارك... مركز دبي المالي العالمي يستضيف "أسبوع التكنولوجيا المالية"

أعلن مركز دبي المالي العالمي، عن استضافة فعالية "أسبوع التكنولوجيا المالية في مركز دبي المالي العالمي" يومي 28 و29 حزيران 2022 في فندق "ريتز كارلتون.
وسيقدم الحدث فرصة قيّمة لمناقشة العوامل التي تدعم نمو قطاع الخدمات المالية مستقبلاً وبحثها، فيما يتوقع أن يشارك في الفعالية أكثر من ألف مشارك من مبتكرين ومؤسسات استثمار ومصارف وصناع سياسات، وشركات خدمات مالية.
وبحسب صحيفة "الإمارات اليوم"
، فسيشهد الحدث أيضاً إلقاء أكثر من 40 كلمة قيمة من متحدثين في تخصصات عدة، وسيتخلله جلسات حوارية، فضلاً عن الكشف عن منتجات مبتكرة ستساعد على تسريع وتيرة تبني حلول الجيل المقبل التكنولوجية التي ستنقل القطاع إلى مستويات جديدة.
ومن بين المتحدثين المعتمدين في هذا المجال، تشانغبينج جاو، الرئيس التنفيذي لشركة "باينانس"، وأرشاد غفور، رئيس "بنك أوف أميركا" الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وريني ميتشاو، الرئيس العالمي للأصول الرقمية في "ستاندرد تشارترد".
وسيركز "أسبوع التكنولوجيا المالية" على 10 مجالات رئيسة ترسم المرحلة التالية من قطاع التكنولوجيا المالية وتضم: "الويب 3.0"، العالم الافتراضي (ميتافيرس)، الرموز غير القابلة للاستبدال، العملات الرقمية، بلوك تشين، المدفوعات، التمويل المدمج، الخدمات المصرفية المفتوحة، التكنولوجيا التنظيمية، البيئة والمجتمع، الحوكمة.