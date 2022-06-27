يحتوي على مظلة للحماية... الكسل يدفع صيني لابتكار سرير يتنقل فيه بدون مغادرته (فيديو)

صنع رجل صيني، في ولاية يونان الصينية، سريراً يتنقل فيه وهو مستلقٍ عليه بدون الحاجة إلى النهوض، إذ كان يجد صعوبة منذ طفولته في الاستيقاظ باكراً ومغادرة السرير، الأمر الّذي جعله دائماً متأخراً عن المدرسة.
وقال غو يوبينغ: "كان ابتكار السرير حلمي منذ الطفولة. وعندما انتهيت من صنعه، شعرت أنه عملي للغاية وسيفيدني استخدامه في المستقبل عندما أتقدم في السنّ، إذ أستطيع نقله إلى أماكن مختلفة والاستراحة".
وفي التفاصيل، فيمكن التحكم بالسرير لتعديل وضعية الرأس فيه، كما يحتوي على مظلة للحماية من الأمطار أثناء قيامه بنشاطات خارجية.
وأضاف يوبينغ: "بعض الأشخاص الكسالى مثلي أحبوا السرير ويريدون شراءه واستخدامه بالفعل".
وبعد نشر مقطع فيديو له على تويتر، تفاعل الكثيرون مع ابتكار يوبينغ على مواقع التواصل الاجتماعي، وأكّد أنه يعمل حالياً على تطويره، لإضافة ميزات تقنية تزيد من كفاءته، وذلك ليستفيد منه من يعاني صعوبة بالحركة.