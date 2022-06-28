علوم وتكنولوجيا 28 حزيران 2022 - 07:44 28/06/2022 07:44:23 نُشرت بعد اغتياله... "يوتيوب" تحذف أغنية مصورة لمغني راب

حذفت منصة يوتيوب أغنية مصوّرة لمغني الراب الهندي سيدهو موس، بعد شكوى من الحكومة الهندية، نُشرت على المنصة بعد اغتياله.

Lebanon, news ,lbci ,أخبار البنجاب., ولاية, السيخ, ديانة, اغتياله, بعد, المنصة, نشرت, موس, سيدهو, الهندي, الراب, لمغني, مصورة, أغنية, يوتيوب, منصة, حذفت, الهندية, الحكومة,شكوى,حذفت منصة يوتيوب أغنية مصوّرة لمغني الراب الهندي سيدهو موس، بعد شكوى من الحكومة الهندية، نُشرت على المنصة بعد اغتياله.

LBCI News Lebanon

بعد شكوى من الحكومة الهندية، حذفت منصة يوتيوب أغنية مصوّرة لمغني الراب الهندي سيدهو موس، نُشرت على المنصة بعد اغتياله. وتتناول الأغنية التي تحمل عنوان "سيل" (SYL) نهراً كان موضع نزاع طويل بين ولاية البنجاب في الهند، والّتي يتحدر منها مغني الراب، وهو من طائفة السيخ، وولاية هاريانا المجاورة. الإعلان ويتطرق المغني الراحل في الأغنية، التي صدرت الخميس، إلى أعمال شغب دامية شهدتها الهند عام 1984 استهدفت ديانة السيخ، واقتحام الجيش معبداً مهماً لهذه الطائفة في العام نفسه. وشوهدت الأغنية نحو 30 مليون مرة وحصدت 3.3 ملايين علامة إعجاب على قناة المغني عبر يوتيوب قبل حذفها خلال عطلة نهاية الأسبوع. وظهرت على عنوان رابط الأغنية عبارة جاء فيها: "هذا المحتوى غير متوافر على هذا النطاق الوطني بسبب شكوى قانونية من قبل الحكومة". إلا أن الأغنية لا تزال متاحة في بلدان أخرى. وبحسب وسائل إعلام محلية، وصفت أسرة مغني الراب حذف الأغنية بأنه "ظالم" وطالبت الحكومة بالتراجع عن الشكوى. وقُتل سيدهو موس، البالغ من العمر 28 عاما، والّذي يتمتع بشعبية واسعة في الهند وبين أوساط الهنود المنتشرين في بريطانيا وكندا، إثر تعرضه لإطلاق نار الشهر الفائت فيما كان داخل سيارته في ولاية البنجاب. واستحوذ الفنان البالغ 28 عاماً على قلوب الشباب في البنجاب من خلال مقاطع فيديو موسيقى الراب الجذابة التي تهاجم المغنين المنافسين والطبقة السياسية، وبات في نظر جمهوره رأس حربة في الكفاح من أجل العدالة والكرامة لشعب البنجاب.

الإعلان