علوم وتكنولوجيا 28 حزيران 2022 - 08:02 28/06/2022 08:02:55 لتطهير المحيطات من التلوث... ابتكار "روبوتات شبيهة بالأسماك" (فيديو)

ابتكر علماء، من جامعة Sichuan في الصين، روبوتاً على شكل سمكة صغيرة يلتقط دقائق البلاستيك في المحيطات لتطهيرها من التلوث البلاستيكي.

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LBCI News Lebanon

ابتكر علماء، من جامعة Sichuan في الصين، روبوتاً على شكل سمكة صغيرة يلتقط دقائق البلاستيك في المحيطات لتطهيرها من التلوث البلاستيكي. وتتكون هذه الروبوتات الصغيرة، الّتي يبلغ حجمها 1.22 سنتمتراً فقط، من صفائح الغرافين ملصوقة مع بعضها بمواد سكرية. وعند توجيه شعاع الليزر إلى هذه الصفائح تتحرك في الماء على شكل موجات كالأسماك والحيوانات البحرية "المسطحة". الإعلان وتثبت على سطحها مواد لزجة أو مسامية ما يُساعدها في البحث عن دقائق البلاستيك الصعبة وتجميعها أثناء السباحة. ووفق موقع " ديلي ميل "، فإن هذه الروبوتات قادرة على التحرك في الماء بسرعة 150 متر في الساعة، باعتبارها أسرع من سرعة النماذج القديمة. وقد أظهرت نتائج اختبار بعض النماذج الأولية من هذه الروبوتات، أنها قادرة على تحمل الاصطدامات مع الأجسام الأخرى. وبحسب العلماء، فيمكن استخدام هذه الروبوتات في المستقبل للمساعدة في إزالة ما يقدر بـ24 تريليون قطعة من قطع البلاستيك الدقيقة الموجودة حاليًا في المحيطات العالمية. ويأمل المبتكرون أن يتم استخدام "روبوتات الأسماك" في تنظيف المناطق الأكثر تلوثا من المحيط العالمي قريبا.

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