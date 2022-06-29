الحاجة أم الاختراع... لبناني يُحوّل سيارته إلى الطاقة الشمسية (فيديو)

حوّل السائق اللبناني، أحمد الصفدي سيارته إلى "سيارة كهربائية" لتجنب ارتفاع أسعار الوقود.

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LBCI News Lebanon

وجد السائق اللبناني، أحمد الصفدي، من مدينة صيدا، طريقة فريدة لتجنب ارتفاع أسعار الوقود، وسط الأزمة الاقتصادية في لبنان، من خلال تحويل سيارته إلى "سيارة كهربائية".

وقال الصفدي: "أصبح بإمكاني الآن احتساء فنجان قهوة... والعودة لأجد السيارة مشحونة بالكامل ... مجاناً!".

وتعمل هذه السيارة الآن، التي كانت تعمل بالبنزين بدايةً، بالطاقة الكهربائية والشمسية، بالاعتماد على 6 بطاريات عادية مخصصة أصلا للدراجات النارية.

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وعلى الرغم من الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي، يقضي الصفدي معظم وقته في ورشته لتصليح الدراجات الهوائية، الواقع في قلب مدينة صيدا جنوبي لبنان، لخدمة زبائنه ما دفعه إلى تركيب الطاقة الشمسية على سطح سيارته.

وأوضح: "قمت بتركيب نظام الألواح الشمسية لاستخدامها في حالة نفاد البطاريات. لذا يمكنني شحن السيارة أثناء القيادة داخل نطاق مدينة صيدا، وبالتالي فإن السيارة تكفيني كما هي".