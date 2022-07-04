اكتشاف جديد... علماء يحلّون لغز "الإبهام السادس" للباندا

أتاح اكتشاف متحجرات لأحد أسلاف الباندا في الصين للباحثين حل اللغز المحيط بـ "الإبهام السادس" الذي يمكّن هذا الحيوان من حمل عيدان الخيزران، باعتبارها أبرز مكوّنات نظامها الغذائي.

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LBCI News Lebanon

أتاح اكتشاف متحجرات لأحد أسلاف الباندا في الصين للباحثين حل اللغز المحيط بـ "الإبهام السادس" الذي يمكّن هذا الحيوان من حمل عيدان الخيزران، باعتبارها أبرز مكوّنات نظامها الغذائي.

واكتُشفت هذه المتحجرات، التي تعود إلى نحو ستة ملايين عام، في مقاطعة يونان بجنوب غرب الصين، ومن بينها عظمة رسغ تسمى "العظمة السمسمية الشعاعية".

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وأشار الباحثون في العدد الأخير من مجلة "ساينتيفيك ريبورتس" إلى أنه أقدم دليل على وجود "الإبهام السادس" لدى الباندا العملاقة، ما يتيح لها إمساك عيدان الخيزران السميكة وكسرها.

وتعود هذه الأحفورة إلى سلف منقرض للباندا واسمه "إيلوراركتوس" عاش في الصين قبل ستة إلى ثمانية ملايين سنة.

وقال المسؤول عن علم الأحافير الفقارية بمتحف مقاطعة لوس أنجلوس للتاريخ الطبيعي، وانغ شياو مينغ: "إن الباندا العملاقة حالة نادرة لحيوان لاحم ... تحول عاشباً".

وأضاف أن "الإبهام الزائف" لأيلوراركتوس يُظهر للمرة الأولى مراحل التطور الزمني لاعتماد الباندا الخيزران غذاءً".

ومع أن الباحثين يعرفون بوجود "الإبهام الزائف" منذ نحو قرن، فإن الأدلة الأحفورية لهذه العظمة توفر إجابات عن عدد من الأسئلة التي ظلت لمدة طويلة من دون إجابات، ومنها كيفية وتوقيت تطور هذه الإصبع الإضافية غير الموجودة لدى الدببة الأخرى.

وتأكل حيوانات الباندا نحو 15 ساعة في اليوم ويمكن للبالغة منها أن تستهلك 45 كيلوغراماً من الخيزران يومياً. ومع أن نظامها الغذائي نباتي بالدرجة الأولى، يُعرف عن الباندا العملاقة أيضاً أنها تصطاد أحياناً الحيوانات الصغيرة.