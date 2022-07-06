لمزيد من الخصوصية..."غوغل" ستحذف سجلّ مواقع عيادات الإجهاض

الإعلان

قررت شركة "غوغل" حذف سجل المواقع المخصّصة لعيادات الإجهاض والمواقع الطبيّة والمعلومات الأخرى وذلك بعدما أصدرت المحكمة الأميركية العليا قرارا بإلغاء الحق الدستوري في الإجهاض.وفي التّفاصيل، فبالإضافة إلى حذف سجلات الزيارات إلى عيادات الإجهاض تلقائيًا، أشارت غوغل أيضاً إلى أنّها ستحذف سجلات المستخدمين المرتبطة بمراكز الاستشارة ومراكز الخصوبة وعلاج الإدمان وعيادات إنقاص الوزن وعيادات الجراحة التجميليةوبالرّغم من أنّ خيار حذف سجلات مواقعهم كان دائماً متوفراً للمستخدمين إلّا أنّه في الوقت الراهن ستحذف غوغل السجلات بشكلٍ استباقي كمستوى إضافي من الحماية.وأشار النائب الأوّل لرئيس الأنظمة والتجارب الأساسية في "غوغل"، جين فيتزباتريك، إلى أنّ الزيارات إلى أماكن مثل مراكز الاستشارة وملاجئ العنف المنزلي وعيادات الإجهاض ومراكز الخصوبة "يُمكن أن تكون شخصيّة بشكل خاص".