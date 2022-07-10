علوم وتكنولوجيا
10 تموز 2022 - 04:31
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علماء آثار عثروا على أحفورة عظمة فك... قد تعطي لمحة عن أول البشر الذين سكنوا أوروبا

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علماء آثار عثروا على أحفورة عظمة فك... قد تعطي لمحة عن أول البشر الذين سكنوا أوروبا
Lebanon News
أفاد علماء آثار في اسبانيا يوم الجمعة أنهم عثروا على أحفورة عظمة فك قد تساعدهم في التعرف على شكل وجوه بعض من أقدم أسلاف البشر في أوروبا.
 
وقال الفريق التابع لمؤسسة أتابويركا إن العظمة التي قد يصل عمرها إلى 1.4 مليون سنة تقريباً يمكن أن تعطي أيضاً مؤشرات هامة حول تطور الوجه البشري على مدى آلاف السنين.
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وأضاف الفريق في بيان "الأسبوع الأول من تموز 2022 سيدخل تاريخ التطور البشري".
 
وتم العثور على الأحفورة المؤلفة من شظية من فك علوي مع قطعة من عظمة الوجنة بالقرب من كهوف في جبال أتابويركا في إقليم بورغوس بشمال إسبانيا، وهو موقع عُثر فيه على رفات بشرية قديمة أخرى.
 
وقال العلماء إنهم ما زالوا يعملون على تحديد عمر العظام وكذلك فصيلة أسلاف البشر التي تعود لها.
 
وقال خوسيه ماريا بيرموديز دي كاسترو أحد أعضاء فريق البحث للصحفيين "علينا أن نواصل بحثنا لمدة عام على الأقل... هذه عملية تستغرق الكثير من الوقت".
 
وأضاف: "ما يمكننا قوله هو أننا وجدنا أحفورة مهمة جداً تعود إلى واحد من أوائل السكان الذين وصلوا إلى أوروبا".
 
 
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