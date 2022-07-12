للتحقّق من دقّة المعلومات... "ويكيبيديا" تعقد شراكة مع "ميتا"!

هزّت فضيحة كبيرة موقع "ويكيبيديا" في العام 2020 عندما انتشر خبر يفيد أنّ مراهقاً أميركيّاً أجرى 27 ألف تعديل بلغة لم يفهمها الموقع، ما كان تذكير بأنّ هذه الموسوعة لا تعدّ مصدراً مثاليّاً للمعلومات عبر الإنترنت.
وفي حين قد يقوم بعض رواد الإنترنت بتعديل المعلومات بدافع الخبث، إلّا أنّ التعديلات الأخرى قد تكون من شخص حسن النيّة.
وفي ظلّ مشكلة عدم التمكّن من التحقق من المعلومات، دخلت مؤسسة "ويكيبيديا" مؤخّراً في شراكة مع شركة "ميتا"، التي طوّرت نموذجاً للذكاء الاصطناعيّ يمكنه مسح الاقتباسات تلقائيّاً والتحقّق من دقّتها، بحسب موقع "إنغادجت
".
وقد يقترح الذكاء الإصطناعي أيضاً اقتباسات بديلة عندما يجد معلومة تفتقر للمصادر القوية، من خلال استخدام نموذج يحاول فهم العلاقات المختلفة بين الكلمات والعبارات داخل الجملة.
ومن خلال هذه الخطوة تبذل ويكيبيديا جهوداً إضافية للتحقق من المعلومات وزيادة المصداقية.