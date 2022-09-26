"تيك توك" تعلن إطلاق زرّ "عدم إعجاب" لجميع المستخدمين حول العالم

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أعلنت شركة "تيك توك"، الجمعة، أنّها طرحت أخيراً ميزة "عدم الإعجاب" على التّعليقات عبر تطبيقها.وفي التّفاصيل، فيظهر زرّ "عدم الإعجاب" بجانب زرّ "الإعجاب"، في التعليقات أسفل مقاطع الفيديو بشكل رمز إبهام لأسفل، ويمكن للمستخدمين النقر عليه.وأضحت هذه الميزة متاحة اليوم للمستخدمين على مستوى العالم بعد انتهاء فترة الاختبار التي بدأت في نيسان الماضي.وتجدر الإشارة إلى أنّ أعداد "عدم الإعجاب" غير مرئية للعامة إلّا أنّ الشركة ستستفيد منها لتوثيق ردود أفعال المستخدمين للتعرّف أكثر على ما يجدونه مناسباً وملائماً لهم.