لعدم حمايتها بيانات الأطفال... هيئة بريطانية تنظر في فرض غرامة على تيك توك

تنظر هيئة حماية البيانات البريطانية ICO في فرض غرامة قدرها 27 مليون جنيه إسترليني، أي 29.06 مليون دولار، على شبكة تيك توك بسبب عدم توفيرها حماية كافية للبيانات الشخصية الخاصة بمستخدميها الأطفال.

وأفادت الهيئة في بيان أصدرته الاثنين أنها أجرت تحقيقاً "أظهر أنّ الشركة قد تكون انتهكت قانون حماية البيانات البريطاني" بين أيار 2018 وتموز 2020، مشيرة إلى أنها وجّهت كتاباً لتيك توك تحذرها فيه من فرض غرامة محتملة عليها.

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وذكر البيان أنّ التحقيق أظهر أنّ "بيانات الأطفال الذين هم دون الـ13 قد تكون استُخدمت من دون الحصول على موافقة ذويهم أو إبلاغ المستخدمين بذلك من خلال لغة موجزة وشفافة وسهلة الفهم".

وفيما لم يُتّخذ أي قرار حتى الآن ولم يجر التوصل بعد إلى استنتاجات نهائية في شأن انتهاك المنصة للقانون، تنتظر الهيئة البريطانية حالياً توضيحات من تيك توك.

وقال مفوض الهيئة جون إدواردز إن الهيئة تنظر في كيفية "امتثال 50 خدمة الكترونية مختلفة لقانون البيانات الرقمية الخاصة بالأطفال"، مضيفاً "أجرينا ستة تحقيقات أخرى على شركات أظهرت النتائج أنها لم تتحمل مسؤوليتها في ما يتعلق ببيانات الأطفال بجدية كافية".

وبحسب دراسة أجرتها هيئة "أوفكوم" الناظمة للاتصالات في بريطانيا ونُشرت في تموز، تُشكل شبكات إنستغرام وتيك توك ويوتيوب للتواصل الاجتماعي المصادر الثلاثة الرئيسية للمعلومات لدى المراهقين في المملكة المتحدة.

وتُتهم الشبكات الاجتماعية باستمرار بأن لها تأثيرات مضرة على المستخدمين الصغار، فتظهر لهم مثلاً حياة أشخاص آخرين وكأنها مثالية أو تعرّضهم لإعلانات غير ملائمة لهم.