30 متحدثاً و25 جلسة وفعالية...إطلاق ملتقى دبي للميتافيرس في حدثٍ كبيرٍ

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In line with Dubai Metaverse Strategy, the Museum of the Future will host Dubai Metaverse Assembly in September 2022. The global event gathers over 300 experts and 40 specialized organizations to discuss the unlimited opportunities offered by the metaverse to serve humanity. pic.twitter.com/HWpypHHjqm — Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) July 19, 2022

يستقطب "ملتقى دبي للميتافيرس" الذي ينعقد برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، مشاركة بارزة من الجهات الحكومية والمؤسسات المحلية في دولة الإمارات بهدف استعراض أبرز الفرص الواعدة وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في عالم الميتافيرس.ويهدف الملتقى الذي تنظمه مؤسسة دبي للمستقبل يومي 28 و29 أيلول الجاري في "متحف المستقبل" و"منطقة 2071" في أبراج الإمارات بدبي، إلى توفير الفرصة لهذه الجهات المشاركة لتعزيز التعاون مع القطاعين الحكومي والخاص في دولة الإمارات والعالم لتوظيف تقنيات الميتافيرس لخدمة الإنسان والارتقاء بجودة حياة مجتمعات المستقبل.كما سيشكل "ملتقى دبي للميتافيرس" منصة مثالية لاستكشاف إمكانات العوالم الرقمية والافتراضية في رسم ملامح مستقبل مختلف قطاعات الأعمال وأدوات التفاعل البشري والتواصل الإنساني من خلال أكثر من 25 جلسة وورشة عمل تستضيف أكثر من 30 متحدثاً من الخبراء والقادة وصناع القرار العالميين في عالم الميتافيرس.كما تسهم مخرجات هذا الحدث الأول من نوعه في المنطقة، والذي يجمع تحت مظلته 300 مشاركاً من مختلف أنحاء العالم و40 مؤسسة محلية وعالمية وشركة تكنولوجية، بتعزيز مكانة دبي ضمن الوجهات الدولية الأكثر جذباً لمشاريع واستثمارات الاقتصاد الرقمي وتبنّي التقنيات الصاعدة، ويرسخ ريادتها ضمن أفضل عشر اقتصادات في القطاع بما يتماشى مع أهداف "استراتيجية دبي للميتافيرس".ويتضمن برنامج "ملتقى دبي للميتافيرس" مجموعة متنوعة من الجلسات الحوارية التي تسلط الضوء على أبرز فرص توظيف تكنولوجيا الميتافيرس في مختلف المجالات المحورية والتي ستشكل نقلة نوعية في مستقبل البشرية، إضافة إلى ورشات عمل متخصصة حول مختلف القطاعات التكنولوجية المستقبلية، ومعارض وتجارب مبتكرة لاستعراض أحدث تقنيات الميتافيرس والعالم الرقمي.