الأول من نوعه في العالم... استنساخ ذئب قطبي من كلب في الصين! (فيديو)

أعلنت شركة سينوجين الصينية نجاحها في استنساخ أول ذئب في القطب الشمالي من كلب. ​

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بعد عامين من الجهود المضنية، أعلنت شركة سينوجين للتكنولوجيا الحيوية الصينية، في 19 أيلول، نجاحها في استنساخ أول ذئب في القطب الشمالي من كلب داخل مختبر ببكين، في حالة هي الأولى من نوعها بالعالم.

وقد استخدم الباحثون خلايا مانحة من أنثى ذئب بري في القطب الشمالي لإنشاء 137 جنينًا جديدًا من بويضات نامية من كلبة بيغل، ثم قام الفريق بزرع 85 جنينًا في رحم سبعة كلاب مختلفة، ما أدى إلى ولادة ذئب واحد سليم.

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ومن المتوقع أن يعيش الذئب المستنسخ، وهو أنثى أُطلق عليها اسم "مايا الجديدة" وتحمل جينات الذئب الأصلي، في متنزه هاربين بولارلاند المصمم على طراز القطب الشمالي.

أما في الوقت الحاضر، فتعيش "مايا" مع والدتها البديلة، وهي كلب بيغل، في مختبر صيني معروف باستنساخ الحيوانات الأليفة.

وبحسب المعلومات، فإن الذئب القطبي الشمالي يتحدر من "الذئاب الرمادية"، ولا يعتبر من الأنواع المهددة بالانقراض من قبل الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة.

ويُذكر أن "مايا" هي أول ذئب في القطب الشمالي يتم استنساخها، لكنها ليست أول حيوان ثديي. فقد استمر استنساخ الحيوانات لأكثر من عقدين، وذلك منذ عملية استنساخ النعجة دوللي عام 1996.