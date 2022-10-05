علوم وتكنولوجيا
05 تشرين الأول 2022 - 04:46
Back

اعتباراً من عام 2024... شاحن موحّد في دول الاتحاد الأوروبي لكل الأجهزة المحمولة

وافق البرلمان الأوروبي على قرار يفرض على توحيد أجهزة شحن الأجهزة المحمولة. ​ Lebanon, news ,lbci ,أخبار سي., نوع, شحن, أجهزة, آبل, شركة, موحد, شاحن, بنوع, منتجات, تزويد, المحمولة, الأجهزة, سائر, الذكية, الهواتف, مصنعي, فرض, قرار, نهائية, موافقة, الأوروبي,البرلمان,وافق البرلمان الأوروبي على قرار يفرض على توحيد أجهزة شحن الأجهزة المحمولة. ​
episodes
اعتباراً من عام 2024... شاحن موحّد في دول الاتحاد الأوروبي لكل الأجهزة المحمولة
Lebanon News

أعطى البرلمان الأوروبي الثلاثاء موافقته النهائية على قرار يفرض على مصنعي الهواتف الذكية وسائر الأجهزة المحمولة تزويد منتجاتهم بنوع شاحن موحد.

 
وبعد هذا التصويت للنواب الأوروبيين في ستراسبورغ، ستصبح أجهزة الشحن من نوع "سي" (USB-C) الشاحن الوحيد للأجهزة الإلكترونية المحمولة المباعة في الاتحاد الأوروبي اعتباراً من خريف العام 2024.
الإعلان
 
وأقر أعضاء البرلمان النص بأكثرية ستمئة وصوتين، مقابل 13 صوتاً معارضاً وامتناع ثمانية عن التصويت.
 
وسيُفرض هذا الموجب الجديد على الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية وأجهزة القراءة الإلكترونية والخوذ والكاميرات الرقمية والسماعات اللاسلكية وأجهزة لعب الفيديو المحمولة وأجهزة "جي بي اس" ولوحات المفاتيح وفئران الكمبيوتر، إضافة إلى أجهزة المساعدة المنزلية المحمولة، بصرف النظر عن الشركة المصنعة لها.
 
وسيشمل القرار أجهزة الكمبيوتر المحمولة أيضاً، اعتباراً من 2026.
 
ومن خلال هذا التصويت، صادق البرلمان الأوروبي على اتفاق تم التوصل إليه مطلع حزيران مع البلدان الأعضاء، بعد عقد من محاولات فرض الشواحن الموحدة، في مسعى يثير استياء "آبل"، المعارضة الرئيسية لمثل هذا التشريع الرائد في العالم.
الإعلان
إقرأ أيضاً