بطريقة مبتكرة... رائدة فضاء تُشارك تجربتها المهنية مع فتيات صغيرات (فيديو)

رائدة الفضاء الإيطالية سامانثا كريستوفوريتي تجيب على أسئلة فتيات برفقة دمية باربي.

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LBCI News Lebanon

أجابت رائدة الفضاء الإيطالية سامانثا كريستوفوريتي، أول قائدة أوروبية في محطة الفضاء الدولية، على أسئلة طرحتها فتيات صغيرات، برفقة دمية باربي نسخةً عنها.

وكانت كريستوفوريتي وباربي، التي كانت ترتدي بدلة الفضاء، تطفوان في حالة من انعدام الجاذبية أثناء الحديث.

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واستغرقت كريستوفوريتي، البالغة من العمر 45 عاما، بعض الوقت لوصف بعض التجارب التي أجريت على متن محطة الفضاء الدولية، وكذلك الإجابة على أسئلة طرحتها خمس فتيات تتراوح أعمارهن بين 8 و11 عامًا من جميع أنحاء أوروبا.

ولدى سؤالها عن سبب قرارها في أن تصبح رائدة فضاء، أجابت كريستوفوريتي بالقول: "منذ صغري وأنا منبهرة بسماء الليل وبفكرة الطيران إلى الفضاء وبإحساس المغامرة والاستكشاف، ثم أصبحت مهتمة بالعلوم والتكنولوجيا".

وأضافت "بعد ذلك، أحببت الطيران حقا وأصبحت أعمل بمهنة الطيران. وكوني رائدة فضاء يجمع كل هذه المشاعر والاهتمامات الخاصة بي معًا".

والجدير بالذكر أن المقابلة المصورة هي جزء من مشروع يهدف إلى إلهام الفتيات الصغيرات لبدء حياتهن المهنية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.