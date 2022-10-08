تأجيل الإجراءات في دعوى تويتر وإيلون ماسك مع إمهال الطرفين ثلاثة أسابيع لإتمام الاستحواذ

الإعلان

أرجأت القاضية المكلفة النظر في الدعوى القائمة بين تويتر وإيلون ماسك الخميس الإجراءات القضائية، ممهلةً الطرفين حتى 28 تشرين الاول لإنهاء تفاصيل صفقة استحواذ رئيس شركة "تيسلا" على الشبكة الاجتماعية، وإلّا ستُرجأ المحاكمة المقررة أساساً منتصف الشهر الحالي إلى تشرين الثاني.وكان طلب محامو الملياردير قبل ساعات قليلة، تعليق الدعوى القضائية التي رفعتها تويتر بهدف إجبار ماسك على إتمام صفقة الشراء.وأعربوا عن توقعّهم في أن يجري إتمام الصفقة في "الفترة المحيطة بـ28 تشرين الأول".وكان إيلون ماسك عرض في نيسان على مجلس إدارة تويتر شراء المنصة مقابل 44 مليار دولار، قبل أن يتراجع عن عرضه بعد أسابيع قليلة.وفي تطوّر جديد سُجّل بالقضية، عرض ماسك الاثنين المضي قدماً في صفقة الاستحواذ بالسعر الأصلي المتفق عليه بمجرّد أن يحصل على الأموال اللازمة وبعد أن تسحب تويتر الدعوى القضائية التي رفعتها ضده.وبعد شهور هاجم خلالها رجل الأعمال غريب الأطوار المنصة وغيّر رأيه مرات عدة، كانت الشركة ترغب في الحصول على إثبات واضح وسريع على جديته في شأن الصفقة.واعترض محامو تويتر الخميس على تأجيل المحاكمة الذي طلبه ماسك، واصفين هذا الاقتراح بأنّه يهدف إلى مزيد من الخداع والتأجيل.وأصدرت القاضية كاثالين ماكورميك أخيراً قرارها بـ"تعليق الإجراءات القضائية حتى الساعة الخامسة من مساء 28 تشرين الاول 2022، للسماح للطرفين بإتمام الصفقة".وتابع القرار "إذا لم تُنجز الصفقة (بحلول هذا التاريخ)، سيتعين على الطرفين التواصل معي (القاضية) عبر رسالة إلكترونية للحصول على مواعيد للمحاكمة التي ستُجرى في تشرين الثاني".وفاجأت خطوة القاضية هذه مراقبين كثر، لأنّه بدا أنّ الكفة تميل لصالح تويتر. ويشجّع قانون ولاية ديلاوير التي عادةً ما تجري المحاكمات المرتبطة بقضايا مماثلة فيها، على احترام العقود والصفقات.