بعد تهديده بوقف تزويدها بالانترنت... إيلون ماسك يعلن مواصلة تمويل الحكومة الأوكرانية

أكد الملياردير إيلون ماسك السبت أن شركته "سبايس اكس" ستواصل دفع مستحقات خدمة ستارلينك لتزويد أوكرانيا بالانترنت عبر الاقمار الاصطناعية، وذلك بعد يوم من إعلانه عدم قدرة شركته على الاستمرار في تحمل الأعباء المالية لهذه الخدمة الى أجل غير مسمى.

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وخدمة "ستارلينك" التي توفر الانترنت الفضائي عبر شبكة من نحو ثلاثة آلاف قمر اصطناعي موضوعة في مدار منخفض، تعد أمرا بالغ الحيوية لشبكة الاتصالات الأوكرانية في الوقت الذي تواجه فيه البلاد الغزو الروسي.

وكتب ماسك على تويتر "على الرغم من أن ستارلينك لا تزال تخسر أموالا بينما تحصل شركات أخرى على مليارات الدولارات من أموال دافعي الضرائب، إلا أننا سنواصل تمويل الحكومة الأوكرانية بدون مقابل".

وكان ماسك قد فصّل في سلسلة من التغريدات الجمعة الخدمات اللوجستية للعملية التي تكلف "سبايس اكس" نحو 20 مليون دولار شهريا، مشيرا إلى أن الشركة لا تستطيع تمويلها إلى أجل غير مسمى.

ونشرت الشركة نحو 25 ألف محطة استقبال أرضية للانترنت الفضائي في البلاد كلفت حتى الآن بحسب ماسك ثمانين مليون دولار، وستصل الكلفة إلى مئة مليون بحلول نهاية العام الجاري.

وقال ماسك في احدى التغريدات "ستارلينك هو نظام الاتصالات الوحيد الذي يستمر في العمل على الجبهة بينما توقفت جميع الأنظمة الأخرى"، مضيفا أن "روسيا تحاول جاهدة القضاء على ستارلينك. وقد أعادت سبايس اكس تخصيص موارد ضخمة للحماية".

وفي غضون ذلك، أكد البنتاغون أنه يتواصل مع شركة رجل الأعمال الملياردير بشأن تمويل شبكة الانترنت في أوكرانيا.

ويُذكر أن ماسك وجد نفسه مؤخرا متورطا في خلافات مع القادة الأوكرانيين وبينهم الرئيس فولوديمير زيلينسكي، بعدما أثارت مقترحاته لوقف الحرب غضبهم لتضمنها الاعتراف بالسيادة الروسية على شبه جزيرة القرم.