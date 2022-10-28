ماسك يستحوذ على تويتر ويسرّح عدداً من المسؤولين

إيلون ماسك يستحوذ على تويتر

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LBCI News Lebanon





وسارع ماسك إلى تسريح رئيس تويتر باراغ أغراوال والمدير المالي نيد سيغال والمسؤولة القانونية فيجايا غادي، وفق ما نقلت واشنطن بوست عن مصادر لم تسمّها.



ولم يرد موقع تويتر على طلب وكالة فرانس برس التعليق.

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وتعيّن على ماسك إنهاء الصفقة بحلول الجمعة وإلا فإنه كان سيواجه المحكمة لتخلفه عن تنفيذ الاتفاق المبدئي الذي وقّعه مع تويتر.



وقد غرّد على تويتر قائلاً: "تم تحرير العصفور"، في إشارة إلى شعار المنصة. استكمل الملياردير إيلون ماسك الخميس عملية الاستحواذ على موقع تويتر مقابل 44 مليار دولار، حسبما أفادت صحف أميركية متخصصة عدة.وسارع ماسك إلى تسريح رئيس تويتر باراغ أغراوال والمدير المالي نيد سيغال والمسؤولة القانونية فيجايا غادي، وفق ما نقلت واشنطن بوست عن مصادر لم تسمّها.ولم يرد موقع تويتر على طلب وكالة فرانس برس التعليق.وتعيّن على ماسك إنهاء الصفقة بحلول الجمعة وإلا فإنه كان سيواجه المحكمة لتخلفه عن تنفيذ الاتفاق المبدئي الذي وقّعه مع تويتر.وقد غرّد على تويتر قائلاً: "تم تحرير العصفور"، في إشارة إلى شعار المنصة.

the bird is freed — Elon Musk (@elonmusk) October 28, 2022

وكان ماسك قد تقدّم بعرض لشراء تويتر ووقّع اتفاقا بهذا الشأن في نيسان لكنه عدل عن رأيه بعد ذلك، ما دفع تويتر الى رفع دعوى قضائية ضده.



ومع اقتراب موعد المحاكمة في هذه القضية، أذعن ماسك وأعاد إحياء خطة الاستحواذ شريطة إرجاء الإجراءات قانونية ضده.



قال ماسك في تموز إنه تراجع عن الصفقة لأنه تعرّض لتضليل من تويتر بشأن عدد الحسابات الوهمية على المنصة، وهي مزاعم رفضتها الشركة.



وسعى تويتر بدوره إلى إثبات أن ماسك كان يختلق أعذارا للانسحاب من الاتفاق.



