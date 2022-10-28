علوم وتكنولوجيا
28 تشرين الأول 2022 - 07:03
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للتصدّي للمعلومات الخاطئة والمضللة... يوتيوب ستوثق حسابات الأطباء والمعالجين الصحيين

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للتصدّي للمعلومات الخاطئة والمضللة... يوتيوب ستوثق حسابات الأطباء والمعالجين الصحيين
Lebanon News

أعلنت شركة يوتيوب العملاقة في مجال الفيديو على الإنترنت، الخميس، أنها ستوثق حسابات الأطباء والمعالجين الصحيين، بهدف الإضاءة على المقاطع المصورة الموثوق بها في المجال الصحي، في إطار السعي لمكافحة المعلومات المضللة على هذا الصعيد.

ومن شأن هذه الخطوة أن تسمح للمستخدمين بالتعرف فوراً على المقاطع ذات النوعية الجيدة في المسائل الصحية، وفق ما أعلنته الخدمة التابعة لمجموعة ألفابت.
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وكتب المسؤول في "يوتيوب"، غاريث غراهام، في رسالة على مدونة، أن هذا الأمر من شأنه مساعدة المستخدمين في إيجاد محتويات مصنوعة من جانب أطباء وأخصائيين صحيين ناشطين على المنصة والتفاعل معها.

وسيكون مسار التوثيق، الذي يشمل خصوصاً عمليات تحقق من الشهادات، متاحاً أيضاً أمام الأخصائيين في الصحة العقلية والمؤسسات العاملة في القطاع، بخاصةٍ بعد جائحة كورونا التي أدت إلى انتشار المعلومات الخاطئة والمضللة.

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