"ملك الأمطار النيزكية"... ظاهرة فلكية تنتظر سكّان الأرض في منتصف كانون الأول

الإعلان

سكّان الأرض على موعدٍ مع ظاهرةٍ فلكيةٍ في شهر كانون الأول المقبل تُسمّى بـ "ملك الأمطار النيزكية" وهي عبارة عن زخات مطرٍ نيزكي كثيف ستحدث فوق النصف الشمالي للكرة الأرضية.وستصل نيازك الـ "جمنيد" والـ "أورسيد" إلى ذروتها ما بين 14 و22 كانون الأول، وفق ما أكّد المكتب الصحافي لـ "القبة السماوية" في موسكو.وتعتبر الـ"جمنيد" واحدة من أقوى زخات الشهب السنوية وتظهر في السماء من 4 إلى 17 كانون الأول كل عام. وقد أطلق على هذا المطر النيزكي لقب آخر، هو "ملك الأمطار النيزكية".ويتكون المطر النيزكي من جسيمات صغيرة رمى بها "كويكب 3200" إلى الفضاء، ما تسبب في مرور الكرة الأرضية بسحابة من النيازك.وفي ليلة 13 - 14 كانون الأول، يتوقع علماء الفلك ذروة نشاط زخات الشهب. وتقع منطقة انبعاث النيازك بالقرب من كوكبة الجوزاء.ووفقاً لتوقعات محطة النيازك الدولية، يرجح أن يبلغ عدد النيازك 150 نيزكاً في الساعة. وستكون شهب الـ"جمنيد" بيضاء ومشرقة.