لحماية الشعوب من الحروب... مراهق أوكراني يبتكر جهازاً متطوراً لكشف الألغام

مُنح مراهق أوكراني جائزة ومنحة دراسية لابتكاره جهازاً يعمل على كشف الألغام الأرضية.

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LBCI News Lebanon

مُنح مراهق أوكراني جائزة ومنحة دراسية لابتكاره جهازاً يعمل على كشف الألغام الأرضية، بهدف حماية أوكرانيا من الغزو الروسي.

وفي التفاصيل، فقد فرّت عائلة إيغور كليمينكو من العاصمة الأوكرانية عندما ضربت القنابل لأول مرة مدينة كييف. بعدها، قرر الشاب في عام 2014 أن يبدأ مشروعه.

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وكان المراهق يحلم بصنع الجهاز المذكور أثناء احتمائه من الحرب تحت قبو مع عائلته.

وفي مقابلة مع موقع " ميترو " البريطاني، قال إيغور إنه يريد حماية شعبه والآخرين في البلدان التي شرّدتها الحروب.

وأخبر موقع ميترو أنه عندما كان في التاسعة من عمره، بدأت القوات الروسية غزوها واحتلالها لشبه جزيرة القرم، ما أدّى إلى رغبته الشديدة في مساعدة بلده. ثم بدأ بقراءة الكتب عن الروبوتات، وغالبًا ما بقي في المدرسة بعد انتهاء الفصل لمناقشة مشروعه مع أساتذته.

ومع مرور السنوات، طوّر المراهق المحبّ للرياضيات والعلوم شغفه وحوّله إلى حقيقة. وبالتالي، فيملك الآن نموذجا أوليا يتمثل بطائرة بدون طيار للكشف عن الألغام الأرضية.

وقال إيغور: "أدركت أن الطائرة بدون طيار ستقدم مساعدة كبيرة في تجنب تفجير الألغام، ويمكن تكييفها للعمل مع كل من الألغام الأرضية المضادة للأفراد، التي تنفجر عندما يدوس عليها شخص ما، والألغام الأرضية المضادة للمركبات، والتي يمكن إطلاقها عن بعد، أو عن طريق الضغط على الطريق من السيارات أو الدبابات".

وأشاد البرلمان الأوكراني بعمل إيغور كليمينكو، كما شكر الأخير المسؤولين عن حساب أوكرانيا الرسمي على إنستغرام، وجائزة "Chegg.org" العالمية للطلاب على الدعم المستمرّ.

ويُذكر أن الشاب، البالغ من العمر 17 عامًا، نال منحة دراسية في جامعة بكندا، حيث يعيش حاليًا ويعزز مشروعه.