الياباني يوساكو مايزاوا يعلن أسماء مَن سيرافقه في رحلة حول القمر... من هم؟

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أعلن الملياردير الياباني يوساكو مايزاوا عن الأشخاص الثمانية الذين سيرافقونه عام 2023 في رحلة فضائية حول القمر على متن صاروخ لـ"سبايس إكس" يجري تطويره.وجرى الإعلان عن هذه المهمة الفضائية التي تحمل اسم "دير مون" عام 2018. وكان مايزاوا أشار في البداية إلى أنّه يرغب في دعوة ستة إلى ثمانية فنانين، قبل أن يتيح للأشخاص التقدم بترشيحاتهم الكترونياً.وتضم اللائحة منسق الاسطوانات والمنتج الأميركي ستيف أوكي، واليوتيوبر الأميركي تيم دود، والفنان التشيكي ييمي إيه.دي، والمصور الايرلندي ريانون آدم، والمصور البريطاني كريم إليا، والمخرج الأميركي بريندان هول، والممثل الهندي ديف جوشي، والمغني الكوري الجنوبي توب.إلى ذلك، حدد اسمين احتياطيين هما المتزلجة الأميركية كايتلين فارينغتون والراقصة اليابانية ميو.وقال يوساكو مايزاوا عبر يوتيوب "آمل أن يدرك الجميع حجم المسؤولية التي ينطوي عليها حدث مغادرة الأرض والاتجاه نحو القمر ثم العودة"، مضيفاً "سيستفيدون كثيراً من هذه التجربة وآمل أن يستخدموا ذلك لخير الكوكب والبشرية".وستستغرق الرحلة الفضائية ستة أيام من دون الهبوط على سطح القمر، بحسب الموقع الالكتروني للمهمّة.ويُفترض أن تتم هذه الرحلة على متن صاروخ "ستارشيب" المطّور من شركة "سبايس اكس" والذي سيشكل أقوى صاروخ يجري بناؤه على الإطلاق.ومع أنّه أجرى رحلات جوية ناجحة وتمكّن من الهبوط، إلا أنّ الصاروخ لم يُنجز بعد رحلة اختبارية مدارية. وكان رئيس "سبايس اكس" إيلون ماسك وعد مرات عدة أن يتم التوصّل إلى هذا الهدف قبل نهاية عام 2022.وكان يوساكو مايزاوا، مؤسس أكبر متجر ملابس الكتروني في اليابان، زار محطة الفضاء الدولية على متن صاروخ "سويوز" روسي العام الفائت في رحلة كلّفت بحسب وسائل إعلام 10 مليارات ين (73 مليون دولار).