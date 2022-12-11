الإمارات تطلق "المستكشف راشد" الى القمر... الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "هدفنا إضافة بصمة علمية في تاريخ البشرية"

أطلقت دولة الإمارات اليوم "المستكشف راشد" بهدف الهبوط على سطح القمر، وقد أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات ورئيس الوزراء وحاكم دبي، الخبر.
وكتب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم سلسلة من التغريدات عبر تويتر قال فيها: "دولة الإمارات أطلقت اليوم المستكشف راشد بهدف الهبوط على سطح القمر.. لتكون الرابعة عالمياً والأولى عربياً التي تهبط على سطح القمر في حال تكللت المهمة بالنجاح بإذن الله وتوفيقه..".
وأضاف في تغريدة ثانية: "الوصول إلى القمر هو الوصول إلى محطة استثنائية في المسيرة الطموحة لدولة وشعب لا سقف لتطلعاتهم.. ولا مستحيل أمامهم.. والقادم أعلى وأكبر بإذن الله".
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تغريدة ثالثة: "المستكشف راشد جزء من برنامج فضائي طموح لدولة الإمارات.. بدأ بالمريخ.. مرورا بالقمر.. ووصولا للزهرة .. هدفنا نقل المعرفة وتطوير قدراتنا.. وإضافة بصمة علمية في تاريخ البشرية".