الإمارات تطلق "المستكشف راشد" الى القمر... الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "هدفنا إضافة بصمة علمية في تاريخ البشرية"

الإمارات تطلق "المستكشف راشد" للهبوط على سطح القمر

Lebanon, news ,lbci ,أخبار الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم, الإمارات, القمر,المستكشف راشد,الإمارات تطلق "المستكشف راشد" للهبوط على سطح القمر

LBCI News Lebanon

أطلقت دولة الإمارات اليوم "المستكشف راشد" بهدف الهبوط على سطح القمر، وقد أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات ورئيس الوزراء وحاكم دبي، الخبر.



وكتب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم سلسلة من التغريدات عبر تويتر قال فيها: "دولة الإمارات أطلقت اليوم المستكشف راشد بهدف الهبوط على سطح القمر.. لتكون الرابعة عالمياً والأولى عربياً التي تهبط على سطح القمر في حال تكللت المهمة بالنجاح بإذن الله وتوفيقه..".

الإعلان

دولة الإمارات أطلقت اليوم المستكشف راشد بهدف الهبوط على سطح القمر.. لتكون الرابعة عالمياً والأولى عربياً التي تهبط على سطح القمر في حال تكللت المهمة بالنجاح بإذن الله وتوفيقه.. pic.twitter.com/my6vAPJptx — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) December 11, 2022

وأضاف في تغريدة ثانية: "الوصول إلى القمر هو الوصول إلى محطة استثنائية في المسيرة الطموحة لدولة وشعب لا سقف لتطلعاتهم.. ولا مستحيل أمامهم.. والقادم أعلى وأكبر بإذن الله".

الوصول إلى القمر هو الوصول إلى محطة استثنائية في المسيرة الطموحة لدولة وشعب لا سقف لتطلعاتهم.. ولا مستحيل أمامهم.. والقادم أعلى وأكبر بإذن الله. pic.twitter.com/GTZA2F3ztM — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) December 11, 2022

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تغريدة ثالثة: "المستكشف راشد جزء من برنامج فضائي طموح لدولة الإمارات.. بدأ بالمريخ.. مرورا بالقمر.. ووصولا للزهرة .. هدفنا نقل المعرفة وتطوير قدراتنا.. وإضافة بصمة علمية في تاريخ البشرية".



