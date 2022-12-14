"إنجاز تاريخي" في مجال الاندماج النووي... علماء أميركيون يحققون "اختراقاً علمياً كبيراً"

أعلن علماء أميركيون من مختبر لورانس ليفرمور الوطني التابع لوزارة الطاقة الأميركية الثلاثاء تحقيق "اختراق علمي كبير" في مجال الاندماج النووي، في تطور وصفوه بأنه "إنجاز تاريخي".

وكشف المختبر في تغريدة أنّ تجربة أجراها هذا الشهر "أنتجت من خلال الاندماج النووي كمية أكبر من الطاقة" المستخدمة في أجهزة الليزر لبدء التفاعل.

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ووصفت وزارة الطاقة الأميركية بدء الاشتعال الاندماجي بأنه "اختراق علمي كبير" من شأنه أن يؤدي إلى تحقيق "تطور في مجالات الدفاع الوطني ومستقبل الطاقة النظيفة".

يعمل العلماء منذ عقود على تطوير الاندماج النووي، الذي وصفه مؤيدوه بأنه مصدر نظيف ووفير وآمن للطاقة يمكن أن يسمح للبشرية في نهاية المطاف بإنهاء اعتمادها على الوقود الأحفوري الذي يعد السبب في أزمة المناخ العالمية.

وأوضح مختبر لورانس ليفرمور أن فريقا في المنشأة الوطنية للإشعال" أجرى في الخامس من كانون الأول أول تجربة اندماج مضبوطة في التاريخ وحققوا ما يعرف بـ"رصيد صافٍ من الطاقة".

وقالت وزيرة الطاقة الأميركية جينيفر غرونهولم "إنه إنجاز تاريخي للباحثين وأفراد طاقم المنشأة الوطنية للإشعال الذين كرّسوا حياتهم المهنية للسعي إلى تحويل الاشتعال الاندماجي إلى حقيقة، ونقطة التحوّل هذه ستكون من دون أدنى شك الشرارة لتحقيق مزيد من الاكتشافات".