ميزة جديدة من واتساب... وداعًا للمواقف المحرجة!

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طرح تطبيق واتساب ميزة جديدة طال انتظارها تتيح للمستخدمين التراجع عن إجراء "الحذف من أجلي" أو "delete for me" لتجنب السيناريوهات التي يحتمل أن تكون محرجة، تحذف رسالة عن طريق الخطأ لنفسك فقط بدلاً من إزالتها من المحادثة للجميع.وتسمى الميزة الجديدة بـ"الحذف العرضي" وتهدف الى مساعدة المستخدمين على تجنّب الوقوع في خطأ "الحذف من أجلي" الذي يترك الرسالة غير قابلة للوصول إلي المستخدم الذي حذفها، ولكن يمكن لأي شخص آخر رؤيتها بحرية.وبحسب واتساب، فإن هذه الميزة الجديدة ستكون متاحة لجميع المستخدمين على Android أندرويد وiOS.والجدير ذكره أن واتساب كان قد أقدم على ابتكار ميزة حذف الرسائل وإلغائها حتى 7 دقائق بعد إرسالها عام 2017، ورفع لاحقًا النافذة الزمنية التي يمكن للمستخدمين من خلالها حذف رسالة أرسلوها إلى شخص أو مجموعة إلى أكثر من ساعة.