تويتر يعود الى العمل بعد انقطاع أثّر على آلاف المستخدمين حول العالم

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عاد موقع تويتر الى العمل بعدما شهد انقطاعًا كبيرًا يوم الأربعاء، ترك عشرات الآلاف من المستخدمين على مستوى العالم غير قادرين على الوصول إلى منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة أو استخدام ميزاتها الرئيسة لساعات عدة.وتعتبر هذه الحادثة هي أول تعطل واضح لخدمة تويتر على نطاق واسع منذ أن تولى الملياردير إيلون ماسك رئاسة تنفيذ الموقع في أواخر تشرين الاول.وبعدما تتبع موقع Down Detector انقطاع الإنترنت من مجموعة من المصادر، بما في ذلك تقارير المستخدمين، وبلّغ عن تأثر أكثر من 10 آلاف مستخدم في الولايات الممتحدة، وحوالي 2500 في اليابان وما يقارب 2500 مستخدم في المملكة المتحدة، قال الموقع إنه حتى مساء الأربعاء، تراجعت تقارير الانقطاعات على تويتر بشكل كبير.ولم يرد تويتر على الفور على طلب للتعليق وأظهرت صفحة حالة الشبكة الاجتماعية أن جميع الأنظمة تعمل بحسب رويترز.كما وغرّد إيلون ماسك في وقت لاحق يوم الأربعاء أنه تم نشر "تغييرات كبيرة في البنية الخلفية" وأن "تويتر يجب أن يشعر بأنه أسرع"، لكن منشوره لم يشر إلى التوقف الذي أبلغ عنه المستخدمون.ويأتي هذا الانقطاع بعد شهرين من استكمال ماسك استحواذه على موقع تويتر الذي تبلغ قيمته 44 مليار دولار، والذي اتسم بالفوضى والجدل بعدما استقال المئات من موظفيه في تشرين الثاني بما في ذلك المهندسين المسؤولين عن إصلاح الأخطاء ومنع انقطاع الخدمة.