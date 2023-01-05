علوم وتكنولوجيا 05 كانون الثاني 2023 - 10:03 05/01/2023 10:03:01 أرباح سامسونغ الفصلية تتراجع إلى أدنى مستوياتها منذ 6 سنوات

قدّر المحللون أن الانكماش الاقتصادي العالمي الذي أدى الى إضعاف الطلب على الإلكترونيات سيساهم في انخفاض الأرباح الفصلية لشركة سامسونغ

Lebanon, news ,lbci ,أخبار إلكترونيات, إنكماش اقتصادي, أرباح فصلية,سامسونغ,قدّر المحللون أن الانكماش الاقتصادي العالمي الذي أدى الى إضعاف الطلب على الإلكترونيات سيساهم في انخفاض الأرباح الفصلية لشركة سامسونغ

LBCI News Lebanon





وقال المحللون إن ارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض الإنفاق الاستهلاكي والتجاري والاستثمار في مواجهة التضخم المرتفع، دفع صانعي الهواتف الذكية وغيرهم من العملاء إلى تأخير طلبات شراء رقائق الذاكرة، بينما بيعت الهواتف الذكية بسعر أقل مع تراجع الطلب.

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وتعد شركة سامسونغ رائدة في اتجاهات الاستهلاك العالمية باعتبارها أكبر صانع لرقائق الذاكرة والهواتف الذكية وأجهزة التلفزيون في العالم. وسيكون هذا أدنى ربح ربع سنوي للشركة منذ الربع الثالث من عام 2016.



ومن جانبه، قال المحلل في هانا للاستثمارات المالية، كيم روكو، إن "السبب الرئيس لانخفاض الأرباح في سامسونغ هو الانخفاض الحاد في الطلب"، مضيفًا أنه من المتوقع ألا ترقى الشحنات وأسعار الرقائق والهواتف الذكية إلى مستوى التوقعات السابقة.



قدّر المحللون أن الانكماش الاقتصادي العالمي الذي أدى الى إضعاف الطلب على الإلكترونيات، سيساهم في انخفاض الأرباح الفصلية لشركة سامسونغ بنسبة 58 في المئة، أي إلى أدنى مستوى لها في 6 سنوات. ومن المتوقع إعلان النتائج الأولية الجمعة والنتائج الكاملة في وقت لاحق من الشهر الجاري.وقال المحللون إن ارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض الإنفاق الاستهلاكي والتجاري والاستثمار في مواجهة التضخم المرتفع، دفع صانعي الهواتف الذكية وغيرهم من العملاء إلى تأخير طلبات شراء رقائق الذاكرة، بينما بيعت الهواتف الذكية بسعر أقل مع تراجع الطلب.وتعد شركة سامسونغ رائدة في اتجاهات الاستهلاك العالمية باعتبارها أكبر صانع لرقائق الذاكرة والهواتف الذكية وأجهزة التلفزيون في العالم. وسيكون هذا أدنى ربح ربع سنوي للشركة منذ الربع الثالث من عام 2016.ومن جانبه، قال المحلل في هانا للاستثمارات المالية، كيم روكو، إن "السبب الرئيس لانخفاض الأرباح في سامسونغ هو الانخفاض الحاد في الطلب"، مضيفًا أنه من المتوقع ألا ترقى الشحنات وأسعار الرقائق والهواتف الذكية إلى مستوى التوقعات السابقة.

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