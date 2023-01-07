في غضون ثوانٍ... جهاز جديد يكشف سبب بكاء الأطفال

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طوّرت شركة Quantum Music جهازًا جديدًا اسمه Qbear يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل سبب بكاء الأطفال.وفي غضون 10 ثوانٍ فقط، يحدد الجهاز بدقة 95 في المئة ما إذا كان الطفل جائعًا أو يشعر بالتعب أو يحتاج إلى استراحة أو حتى لديه حفاضات متسخة. ويعرض الجهاز أيضًا معلومات محدثة عن درجة حرارة الغرفة وتحليل الألم، ويتتبع الحالة الفسيولوجية للطفل في أي وقت.والجهاز مبرمج ليقوم تلقائيًا بتشغيل صوت تهويدة وضوضاء محاكاة للرحم حاصل على براءة اختراع، وعندما يكتشف أن الطفل "متعب"، يتم تشغيل مصباح مساعد على النوم مصمم بعناية.وفي هذا الصدد، قال هيكاري تساي، الرئيس التنفيذي لشركة Quantum Music المصنعة للجهاز في بيان: "يواجه الآباء، صعوبة في التوفيق بين المتطلبات المهنية والحياة الأسرية، فاخترعنا Qbear لمساعدة الآباء في فهم أطفالهم، وبالتالي توفير المزيد من الدعم لكل من الوالدين والطفل".ومع ذلك، تشير الشركة إلى أن هناك أوقاتاً يبكي فيها الطفل لا تتوافق مع أحد الحالات الأربعة التي اكتشفها الذكاء الاصطناعي.