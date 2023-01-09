بعد قضاء 38 عاماً في الفضاء... قمر اصطناعي "ميت" يعود إلى الأرض!

قمر اصطناعي "ميت" يعود إلى الأرض!

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LBCI News Lebanon

أعلنت وكالة ناسا الجمعة أنّ القمر الاصطناعي الـ"الميت" "ERBS" سيقع من السماء بعد نحو أربعة عقود على وجوده في الفضاء.

وأوضحت الوكالة بأنّ حطام "ERBS" لن يُلحق الضرر بأي شخص، إذ تتوقّع ناسا أن يحترق معظم القمر، البالغ وزنه 2450 كيلوغراماً عند دخوله الغلاف الجوي للأرض.

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وتوقّعت وزارة الدفاع الأميركية أن يدخل "ERBS" الغلاف الجويّ للأرض يوم الأحد عند الساعة 6:40 مساءً بالتوقيت الشرقي (أي 11:40 مساءً بتوقيت بيروت)، ومن الممكن أن يسقط قبل ذلك أو بعده بـ17 ساعة.

وبحسب موقع "إنغادجيت"، يُعتبر تاريخ القمر الاصطناعي هذا حافلاً، إذ حمله مكوك الفضاء "تشالنجر" إلى الفضاء في العام 1984، أي قبل أكثر من عام بقليل من موت "تشالنجر" في أوائل العام 1986.

والجدير بالذكر أنّ "ERBS" ساهم بشكلٍ مثيرٍ للإعجاب بالمجال العلمي نظراً لأنّ "ناسا" توقّعت أنه سيظلّ يعمل فقط لمدّة عامين من إطلاقه.