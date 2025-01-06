أهم أحداث ٢٠٢٤
الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
البقاع
12
o
الجنوب
17
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
18
o
متن
18
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
أهم أحداث ٢٠٢٤
English
تشاهدون الآن
القداس الالهي
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
البقاع
12
o
الجنوب
17
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
18
o
متن
18
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
تغطية أميركية للتلكّؤ الإسرائيليّ: اقتراحات بتمديد الهدنة ومنطقة عازلة؟ (الأخبار)
علوم وتكنولوجيا
2025-01-06 | 01:40
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
تغطية أميركية للتلكّؤ الإسرائيليّ: اقتراحات بتمديد الهدنة ومنطقة عازلة؟ (الأخبار)
أفادت معلومات بإمكان أن يطرح الموفد الأميركيّ آموس هوكشتين على اللبنانيين تمديد الهدنة لنحو تسعين يومًا أو أكثر، ربطًا بجهوزية الجيش اللبنانيّ للانتشار.
كما نقل المصدر لصيحفة "
الأخبار
"، عن رئيس لجنة الإشراف الجنرال الأميركيّ غاسبر جيفرز، أنّ إسرائيل ستنسحب عاجلًا أم آجلًا، لكن وفق ترتيبات ستخضع لها المنطقة الحدودية بالتعاون بين اليونيفل والجيش اللبنانيّ.
وأشار إلى أنّ جيفرز عبّر عن رضاه على أداء الجيش اللبنانيّ الذي ينفذ القرار 1701 بخلاف ما تتهمه إسرائيل بالتقصير.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
صحف اليوم
علوم وتكنولوجيا
أميركية
للتلكّؤ
الإسرائيليّ:
اقتراحات
بتمديد
الهدنة
ومنطقة
عازلة؟
(الأخبار)
مايكروسوفت تخطط لإنفاق 80 مليار دولار على الذكاء الاصطناعي
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
صحف اليوم
2024-12-21
ترميم وإعادة بناء المدارس المدمرة: الوزارة خارج التغطية! (الأخبار)
صحف اليوم
2024-12-21
ترميم وإعادة بناء المدارس المدمرة: الوزارة خارج التغطية! (الأخبار)
0
صحف اليوم
2024-12-19
لجنة الإشراف على الهدنة: الجيش الإسرائيلي لا يعد بالإنسحاب (الأخبار)
صحف اليوم
2024-12-19
لجنة الإشراف على الهدنة: الجيش الإسرائيلي لا يعد بالإنسحاب (الأخبار)
0
صحف اليوم
2024-12-06
مِصر تتسلّم الردّ الإسرائيليّ: تفاؤل بـ"اختراق قريب" (الأخبار)
صحف اليوم
2024-12-06
مِصر تتسلّم الردّ الإسرائيليّ: تفاؤل بـ"اختراق قريب" (الأخبار)
0
خبر عاجل
2024-12-05
قيادة الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيليّ في حقلَي تفجير القليلة – صور وحنوش – البترون ومنطقتَي عيناتا – بنت جبيل وشبعا – حاصبيا ما بين الساعة 14.00 والساعة 17.00
خبر عاجل
2024-12-05
قيادة الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيليّ في حقلَي تفجير القليلة – صور وحنوش – البترون ومنطقتَي عيناتا – بنت جبيل وشبعا – حاصبيا ما بين الساعة 14.00 والساعة 17.00
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
2025-01-04
مايكروسوفت تخطط لإنفاق 80 مليار دولار على الذكاء الاصطناعي
علوم وتكنولوجيا
2025-01-04
مايكروسوفت تخطط لإنفاق 80 مليار دولار على الذكاء الاصطناعي
0
علوم وتكنولوجيا
2025-01-03
في بريطانيا... اكتشاف أكبر موقع لآثار أقدام ديناصورات
علوم وتكنولوجيا
2025-01-03
في بريطانيا... اكتشاف أكبر موقع لآثار أقدام ديناصورات
0
علوم وتكنولوجيا
2025-01-02
وردت من الفضاء عام 2022... إشارة "غامضة" تشغل بال العلماء وهذه قصتها!
علوم وتكنولوجيا
2025-01-02
وردت من الفضاء عام 2022... إشارة "غامضة" تشغل بال العلماء وهذه قصتها!
0
علوم وتكنولوجيا
2024-12-31
التغير المناخي تسبب بظواهر قصوى سنة 2024
علوم وتكنولوجيا
2024-12-31
التغير المناخي تسبب بظواهر قصوى سنة 2024
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
01:40
تغطية أميركية للتلكّؤ الإسرائيليّ: اقتراحات بتمديد الهدنة ومنطقة عازلة؟ (الأخبار)
علوم وتكنولوجيا
01:40
تغطية أميركية للتلكّؤ الإسرائيليّ: اقتراحات بتمديد الهدنة ومنطقة عازلة؟ (الأخبار)
0
منوعات
2024-11-23
"الـLBCI حضنتني"... هدى شديد تصارع السرطان بقوة وشجاعة: أنا وضعي متل وضع لبنان
منوعات
2024-11-23
"الـLBCI حضنتني"... هدى شديد تصارع السرطان بقوة وشجاعة: أنا وضعي متل وضع لبنان
0
منوعات
2024-08-07
فيديو يجمع أنجي خوري بخطيبها "الغامض"... هل كُشفت هويته؟ (فيديو)
منوعات
2024-08-07
فيديو يجمع أنجي خوري بخطيبها "الغامض"... هل كُشفت هويته؟ (فيديو)
0
صحف اليوم
2024-11-05
جنبلاط لـ"النهار": تعديل الـ1701 يذكّرنا بـ"17 أيار"
صحف اليوم
2024-11-05
جنبلاط لـ"النهار": تعديل الـ1701 يذكّرنا بـ"17 أيار"
بالفيديو
d-none hideMe
0
اخبار البرامج
14:50
سنة ثورية تبدأ بمعاكسات وتتبدل الأمور ابتداء من هذا الشهر... هذا ما قالته ماغي فرح لبرج الحوت لسنة 2025
اخبار البرامج
14:50
سنة ثورية تبدأ بمعاكسات وتتبدل الأمور ابتداء من هذا الشهر... هذا ما قالته ماغي فرح لبرج الحوت لسنة 2025
0
اخبار البرامج
14:48
"سنة التطور والتحديث والاصلاح"... إليكم توقعات ماغي فرح لبرج الدلو لعام 2025
اخبار البرامج
14:48
"سنة التطور والتحديث والاصلاح"... إليكم توقعات ماغي فرح لبرج الدلو لعام 2025
0
اخبار البرامج
14:45
"فرص للتقدم مهنيا"... هذا ما توقعته ماغي فرح لبرج الجدي في سنة 2025
اخبار البرامج
14:45
"فرص للتقدم مهنيا"... هذا ما توقعته ماغي فرح لبرج الجدي في سنة 2025
0
اخبار البرامج
14:20
هذا ما توقعته ماغي فرح لبرج الأسد في 2025
اخبار البرامج
14:20
هذا ما توقعته ماغي فرح لبرج الأسد في 2025
0
اخبار البرامج
14:00
"سنة جميلة واستثنائية"... توقعات ايجابية من ماغي فرح لبرج الجوزاء في سنة 2025: اليكم التفاصيل
اخبار البرامج
14:00
"سنة جميلة واستثنائية"... توقعات ايجابية من ماغي فرح لبرج الجوزاء في سنة 2025: اليكم التفاصيل
0
اخبار البرامج
13:50
ماغي فرح تتوقع لبرج الثور في 2025: "سنة انجاح المشاريع والترقية"
اخبار البرامج
13:50
ماغي فرح تتوقع لبرج الثور في 2025: "سنة انجاح المشاريع والترقية"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
دورات التوتش عادت بعد غياب وبمستوى أفضل
تقارير نشرة الاخبار
13:40
دورات التوتش عادت بعد غياب وبمستوى أفضل
0
اخبار البرامج
13:40
ماغي فرح حول توقعاتها لبرج الحمل لسنة 2025: "سنة غنية بالفرص والازدهار"
اخبار البرامج
13:40
ماغي فرح حول توقعاتها لبرج الحمل لسنة 2025: "سنة غنية بالفرص والازدهار"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب: وعود بالانسحاب ثم توغل بعمق أكبر
تقارير نشرة الاخبار
13:39
الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب: وعود بالانسحاب ثم توغل بعمق أكبر
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
15:22
لقاء بين وزير الخارجية السعودي وهوكشتاين في الرياض... وهذا ما تم بحثه
خبر عاجل
15:22
لقاء بين وزير الخارجية السعودي وهوكشتاين في الرياض... وهذا ما تم بحثه
2
خبر عاجل
04:22
وفيق صفا من موقع اغتيال السيد حسن نصر الله: ليس لدينا فيتو على قائد الجيش والفيتو الوحيد بالنسبة لنا هو على سمير جعجع لأنه مشروع فتنة وتدميري في البلد
خبر عاجل
04:22
وفيق صفا من موقع اغتيال السيد حسن نصر الله: ليس لدينا فيتو على قائد الجيش والفيتو الوحيد بالنسبة لنا هو على سمير جعجع لأنه مشروع فتنة وتدميري في البلد
3
أخبار لبنان
04:43
وفيق صفا: ليس لدينا فيتو على قائد الجيش (فيديو الكلمة الكاملة)
أخبار لبنان
04:43
وفيق صفا: ليس لدينا فيتو على قائد الجيش (فيديو الكلمة الكاملة)
4
أخبار لبنان
06:54
اليكم مضمون لقاءات الموفد السعودي في لبنان اليوم...
أخبار لبنان
06:54
اليكم مضمون لقاءات الموفد السعودي في لبنان اليوم...
5
أمن وقضاء
04:55
مريان الياس مزرعاني غادرت ولم تعُد
أمن وقضاء
04:55
مريان الياس مزرعاني غادرت ولم تعُد
6
أخبار لبنان
11:06
أدرعي في رسالة الى حزب الله: "لا تتمادوا ولا تجربوننا"
أخبار لبنان
11:06
أدرعي في رسالة الى حزب الله: "لا تتمادوا ولا تجربوننا"
7
اخبار البرامج
14:50
سنة ثورية تبدأ بمعاكسات وتتبدل الأمور ابتداء من هذا الشهر... هذا ما قالته ماغي فرح لبرج الحوت لسنة 2025
اخبار البرامج
14:50
سنة ثورية تبدأ بمعاكسات وتتبدل الأمور ابتداء من هذا الشهر... هذا ما قالته ماغي فرح لبرج الحوت لسنة 2025
8
صحف اليوم
00:36
لبنان يتّجه إلى تغيير شروط دخول السوريين (الشرق الأوسط)
صحف اليوم
00:36
لبنان يتّجه إلى تغيير شروط دخول السوريين (الشرق الأوسط)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More