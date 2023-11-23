Tunisian actress Hend Sabry resigns from WFP due to "starvation" of Gaza

Variety and Tech
2023-11-23 | 09:08
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Tunisian actress Hend Sabry resigns from WFP due to &quot;starvation&quot; of Gaza
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Tunisian actress Hend Sabry resigns from WFP due to "starvation" of Gaza

Tunisian actress Hend Sabry has announced her resignation from her honorary position in the United Nations World Food Programme (WFP) as a Goodwill Ambassador, citing the use of "starvation and siege as weapons of war" in the Gaza Strip.

On Wednesday night, Sabry took to "X," stating, "After 13 years of humanitarian work worldwide, I resign from the WFP."

In a statement, Sabry confirmed her efforts "to strongly advocate and pressure for an immediate humanitarian ceasefire in the Gaza Strip, utilizing the program's influence to prevent the use of starvation as a weapon of war."

However, she added, "Starvation and siege have been used as weapons of war over the past 46 days against more than two million civilians in Gaza."

The WFP expressed gratitude to Sabry in a Thursday statement, describing her as someone who "truly inspired us with her swift response to emergencies, and her contributions enabled the WFP to provide timely food assistance to those in dire need during critical periods."


AFP
 

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Variety and Tech

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