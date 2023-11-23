Tunisian actress Hend Sabry resigns from WFP due to "starvation" of Gaza

بعد 13 عاما من العمل الإنساني عبر العالم.. استقيل من برنامج الغذاء العالمي



أكتب هذا بقلب مثقل وحزن عميق؛ حيث قررت التخلي عن دوري كسفيرة للنوايا الحسنة لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة

(البيان كاملا مرفق في الصور)@WFP

with a heavy heart and deep sadness I have… pic.twitter.com/dIki98or7u