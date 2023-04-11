In a rare scene, hail and snow cover some parts of Saudi Arabia

Spring snow - #SaudiArabia or #Sweden? #الباحه_الان pic.twitter.com/BYSElRbEVV
— sebastian usher (@sebusher) April 10, 2023
Spring snow - #SaudiArabia or #Sweden? #الباحه_الان pic.twitter.com/BYSElRbEVV
#الباحه_الان
طبقات البرد وصلت لنصف المتر في منطقة الباحة
بعد فجر هذا اليوم 19 رمضان pic.twitter.com/l6s8g7zBT0
— ناصر شنان (@sfari_com) April 10, 2023
#الباحه_الان
طبقات البرد وصلت لنصف المتر في منطقة الباحة
بعد فجر هذا اليوم 19 رمضان pic.twitter.com/l6s8g7zBT0
🔴
يحفرون عن السيارات غطاها البرد #الباحة_الان pic.twitter.com/qJ693jKLqY
— وناسة البر (@Shm50011) April 10, 2023
🔴
يحفرون عن السيارات غطاها البرد #الباحة_الان pic.twitter.com/qJ693jKLqY
غراز السيارات بأكوام البرد في #الباحة_الان pic.twitter.com/0mN3YmknDv
— سناب طقس المملكة (@mahermx111) April 10, 2023
غراز السيارات بأكوام البرد في #الباحة_الان pic.twitter.com/0mN3YmknDv