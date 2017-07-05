بسبب تركيا...لم يتم الانتهاء من اتفاق مناطق عدم التصعيد في سوريا

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أعلنت وفود روسيا وتركيا وإيران في بيان مشترك بعد محادثات في كازاخستان إن البلدان الثلاثة شكلت مجموعة عمل لوضع اللمسات النهائية على اتفاق بشأن إقامة مناطق عدم تصعيد في سوريا.وأعلنت الدول الثلاث إنها ستجري الجولة المقبلة من المحادثات في آستانة في الأسبوع الأخير من شهر آب.في هذا السياق، أعلن رئيس وفد الحكومة السورية بشار الجعفري إن تركيا عرقلت الموافقة على وثائق تهدف إلى تطبيق خطة مناطق عدم التصعيد في سوريا، قائلا إنه بسبب موقف أنقرة فقد حققت المحادثات نتائج متواضعة للغاية.في المقابل، أعلن وفد المعارضة السورية رفضه تحويل وقف اطلاق النار الى اتفاقين منفصلين في شمال سوريا وجنوبها لأن ذلك يشكل خطرا على وحدة المعارضة.ولفت الوفد الى أن مساعد وزير الخارجية الأميركي أبلغهم أنهم اتفقوا في الأردن مع الروس والجبهة الجنوبية على هدنة مع النظام "فأبلغناه اعتراضنا."