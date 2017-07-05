ترامب تحدث مع السيسي بشأن أزمة قطر... ودعا لمفاوضات لحل الأزمة

اتصال هاتفي بين ترامب والسيسي

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LBCI News Lebanon

اعلن البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب دعا للتوصل إلى حل للأزمة الدبلوماسية مع قطر في اتصال هاتفي بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء وناقش معه أيضا التهديد الخاص بكوريا الشمالية.

واكد ترامب مجددا على حاجة كل الدول "لوقف تمويل الإرهاب".

وتم التشديد على ضرورة مواصلة جهود التصدي للإرهاب، ووقف تمويله، وتقويض الأساس الأيديولوجي للفكر للإرهابي".

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وأكد ترامب دعم الولايات المتحدة الكامل لمصر في حربها ضد الإرهاب، إذ توافق السيسي وترامب حول سبل التعامل مع الأزمات الإقليمية الراهنة في منطقة الشرق الأوسط".

على صعيد منفصل، قال البيت الأبيض إن ترامب ناقش أيضا مع السيسي التهديد النووي الذي تشكله كوريا الشمالية.