مقاطعة الدوحة مستمرة... الدول العربية: نأسف لرد قطر السلبي

اجتماع رباعي عقد في القاهرة على مستوى وزراء الخارجية

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LBCI News Lebanon

أعربت السعودية ومصر والإمارات والبحرين في ختام اجتماع رباعي عقد في القاهرة على مستوى وزراء الخارجية عن "الأسف للرد السلبي" القطري على مطالبها من أجل انهاء مقاطعتها لهذه الدولة.

ولفتت الدول في بيان تلاه وزير الخارجية المصري سامح شكري، الى انه لم يعد ممكنا التسامح مع الدور التخريبي الذي تمارسه قطر، لافتة الى ان الإجراءات التي اتخذت ضد قطر جاءت لتدخلها المستمر في الشؤون الداخلية للدول العربية.

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من جهته، أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير ان المقاطعة ستستمر إلى أن تعدل قطر سياستها إلى الأفضل، قائلا "لنا الحق السيادي أن نتخذ أي إجراءات تتماشى مع القانون الدولي وسوف نتخذ الخطوات في الوقت المناسب".

وامل الجبير أن تبقى تركيا على الحياد، مشددا على ان إيران هي الدولة الأولى الراعية للإرهاب في العالم.

الى ذلك، قال وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد "الإخوان المسلمون استباحوا دماء الشعب المصري وأضروا بدولنا وعلى هذا الأساس نعتبرهم منظمة إرهابية"، لافتا الى ان قرار تعليق عضوية قطر في مجلس التعاون الخليجي سيصدر من المجلس وحده.