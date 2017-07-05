دراسة عن التغطية الاعلامية الاميركية...ماذا أظهرت؟

ظاهرة فوبيا الاسلام في الولايات المتحدة

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LBCI News Lebanon

عندما تقرأ الوقائع التالية تدرك سبب انتشار ظاهرة فوبيا الاسلام في الولايات المتحدة.



فعلى الرغم من ان 12.4 في المئة فقط من الهجمات في الولايات المتحدة بين عامي 2011 و2015 نفذها مسلمون، الا ان التغطية الاعلامية لتلك الحوادث بلغت 41.4 في المئة .