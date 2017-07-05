واشنطن تهدد كوريا الشمالية... وموسكو تعارض

أمريكا تقترح عقوبات جديدة

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LBCI News Lebanon

اعلنت سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي اليوم الأربعاء إن أفعال كوريا الشمالية "تغلق المجال سريعا أمام إمكانية الحل الدبلوماسي" وإن الولايات المتحدة جاهزة للدفاع عن نفسها وعن حلفائها.

وأضافت هيلي في اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن التجربة التي أجرتها بيونجيانغ مؤخرا على صاروخ باليستي عابر للقارات "تتمثل إحدى قدراتنا في قواتنا العسكرية الهائلة. سنستخدمها إذا اضطررنا لذلك لكننا نفضل ألا يتحتم علينا المضي في ذلك الاتجاه".

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ولفتت الى ان الولايات المتحدة ستقترح فرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية في الأمم المتحدة "في الأيام القادمة"، محذرة من أن واشنطن على استعداد لقطع التجارة مع الدول التي تتعامل تجاريا مع كوريا الشمالية في انتهاك لقرارات الأمم المتحدة.

موسكو تعارض تشديد العقوبات على كوريا الشمالية او توجيه ضربة عسكرية اليها

أعلنت روسيا الاربعاء خلال اجتماع طارئ لمجلس الامن الدولي حول كوريا الشمالية رفضها المقترح الفرنسي-الاميركي بتشديد العقوبات الدولية المفروضة على بيونغ يانغ، مؤكدة ايضا ان الخيار العسكري ضد النظام الشيوعي "ليس مقبولا".

وقال مساعد السفير الروسي فلاديمير سافرونكوف ان "يجب على الجميع ان يقروا بأن العقوبات لن تحل المشكلة"، مضيفا ان "اي محاولة لتبرير حل عسكري هي غير مقبولة"، وذلك غداة اجراء بيونغ يانغ للمرة الاولى في تاريخها تجربة ناجحة على اطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات.

الصين ترفض اي خيار عسكري ضد كوريا الشمالية

أكدت الصين، الحليف الوحيد لكوريا الشمالية التي اجرت الثلاثاء للمرة الاولى في تاريخها تجربة ناجحة على اطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات، ان توجيه ضربة عسكرية الى بيونغ يانغ "لا يجب ان يكون خيارا" يتم بحثه.

وقال السفير الصيني في الامم المتحدة ليو جيي خلال اجتماع طارئ لمجلس الامن حول كوريا الشمالية الاربعاء ان "الصين لطالما عارضت بشدة الفوضى والنزاع في شبه الجزيرة الكورية. من هذا المنطلق فان ردا عسكريا لا يجب ان يكون خيارا".





