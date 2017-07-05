واشنطن مستعدة لبحث احتمال إقامة مناطق حظر جوي مع روسيا في سوريا

تيلرسون: مستعدون للعمل مع موسكو...

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LBCI News Lebanon

أعلن وزير الخارجية الاميركي ريكس تيلرسون الاربعاء ان الولايات المتحدة مستعدة للعمل مع روسيا من اجل اقامة "آليات مشتركة" في سوريا مثل مناطق حظر جوي، وذلك قبيل القمة الاميركية-الروسية المقررة الجمعة.

وقال تيلرسون في بيان ان "الولايات المتحدة مستعدة لاستكشاف امكانية العمل مع روسيا على اقامة آليات مشتركة تضمن الاستقرار بما في ذلك مناطق حظر جوي ومراقبين ميدانيين لوقف اطلاق النار وتنسيق ايصال المساعدات الانسانية".

وأضاف "اذا عمل بلدانا سويا على ارساء الاستقرار على الارض فان هذا الامر سيرسي دعائم للتقدم نحو اتفاق على المستقبل السياسي لسوريا".

واتى بيان تيلرسون قبيل توجهه الى اوروبا للانضمام الى الرئيس دونالد ترامب الذي وصل الاربعاء الى وارسو في مستهل جولة اوروبية تستمر اربعة ايام ويلتقي خلالها خصوصا نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في قمة ثنائية ستعقد على هامش قمة مجموعة في هامبورغ الالمانية وستكون الاولى بين الرئيسين.

كما اتى البيان بعيد تحقيق قوات سوريا الديموقراطية المدعومة من واشنطن تقدما داخل المدينة القديمة في الرقة حيث تخوض معارك عنيفة ضد الجهاديين في معقلهم الاساسي في سوريا.

وشدد الوزير الاميركي في بيانه على ان "تنظيم الدولة الاسلامية اصيب بجروح بالغة وقد يكون على شفير الهزيمة الكاملة اذا ما ركزت كل الاطراف على تحقيق هذا الهدف".

واضاف انه "من اجل تحقيق هذا الهدف يجب على المجتمع الدولي ولا سيما روسيا ازالة العوائق التي تحول دون الحاق الهزيمة بتنظيم الدولة الاسلامية".