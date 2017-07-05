محكمة جرائم الحرب تصدر حكمها بشأن رفض جنوب أفريقيا اعتقال البشير

يصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية اليوم حكمهم بشأن ما إذا كانت جنوب أفريقيا انتهكت قواعد المحكمة حين لم تلق القبض على الرئيس السوداني عمر البشير خلال زيارته جوهانسبرج عام 2015 في قضية تختبر الدعم الدولي للمحكمة.

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وأصدرت المحكمة أمرا باعتقال البشير بتهمة الإبادة الجماعية.

وسيحظى حكم اليوم بمتابعة عن كثب لتداعياته المحتملة على البشير وغيره من زعماء الدول بالإضافة إلى المحكمة نفسها.

وإذا قضت المحكمة بأن قرار جنوب أفريقيا عدم القبض على البشير كان عملا من أعمال عدم الامتثال فإن المحكمة حينئذ يمكن أن تحيل بريتوريا إلى مجلس الأمن الدولي أو إلى الدول أعضاء المحكمة.