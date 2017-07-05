تفاهم بين اسرائيل والبيت الابيض على هذه الملفات...

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ذكرت اوساط ديبلوماسية في العاصمة الاميركية لصحيفة "" إنّ اسرائيل تفاهمت مع البيت الابيض حول ثلاثة ملفات سيجرى طرحها مع الجانب الروسي:ـ الأوّل، يتعلق بتأمين "الجوار الطيب" او الشريط الحدودي الملاصق للحدود الاسرائيلية - السورية في الجولان،ولذلك ربما ترك مؤتمر أستانا البند المتعلق بمنطقة خفض التوتر جنوب سوريا الى مرحلة لاحقة.ـ الثاني، يتعلق بالهدف الايراني من ربط العراق بسوريا بالطريق السريع تحت اشراف الجيش السوري و»الحشد الشعبي» العراقي، حيث تتفق تل ابيب وواشنطن على منع تحقيق هذا الهدف وهو ما عبّر عنه وزير التعليم الاسرائيلي المتشدد نفتالي بينيت بقوله: «لن نسمح ابداً بإنجاز الممر البري بين ايران ولبنان.ـ الثالث، وهو الاخطر، يتعلق باتهام اسرائيل «حزب الله» بالشروع في بناء مصانع لانتاج الاسلحة تحت الارض في لبنان تعويضاً عن عدم تحقيق الربط للطريق السريع وهو ما يضمن لـ»حزب الله» انتاجاً ذاتياً للصواريخ.