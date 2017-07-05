الصين تطالب الهند بسحب جنودها من منطقة حدودية متنازع عليها

طالبت الصين الاربعاء جارتها الهند بسحب جنودها من منطقة جبلية استراتيجية حدودية تتنازعان السيطرة عليها وتطالب بها ايضا مملكة بوتان.

وسهل شومبي حيث يقع جبل دوكلام الذي تسميه الصين دونغلانغ يقع في مثلث الحدود بين الهند والصين وبوتان وتتنازع السيادة عليه الدول الثلاث.

وفي منتصف حزيران الماضي اكدت الهند التي تنشر قوات في بوتان ان "فريق بناء تابعا للجيش الصيني دخل منطقة دوكلام وحاول بناء طريق".

في المقابل، تقول الصين ان هذه المنطقة تتبع لها وان الجنود الهنود منتشرين على اراضيها.

ومساء الثلاثاء، طالب السفير الصيني لدى الهند ليو زاوهوي بان "يعود الجنود الهنود بلا شروط الى الجانب الهندي".