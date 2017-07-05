واشنطن وباريس تدعوان لتشديد العقوبات على كوريا الشمالية

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أعلنت الولايات المتحدة، مدعومة من فرنسا انها ستعرض على مجلس الامن الدولي مشروع قرار يفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية غداة إطلاقها اول صاروخ بالستي عابر للقارات، لكن روسيا حذرت من انها ترفض هذا المقترح.وخلال اجتماع طارئ لمجلس الامن حول كوريا الشمالية قالت السفيرة الاميركية لدى الامم المتحدة نيكي هايلي إن "إطلاق كوريا الشمالية صاروخا بالستيا عابرا للقارات يشكل تصعيدا عسكريا واضحا وصريحا"، مضيفة انه "في الايام المقبلة سنعرض على مجلس الامن قرارا لرفع الرد الدولي بما يتناسب مع تصعيد كوريا الشمالية الجديد".بدورها دعت فرنسا الى تشديد العقوبات على بيونغ يانغ.