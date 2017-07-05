رئيس زامبيا يطلب اعلان حال الطوارىء

طلب رئيس زامبيا ايدغار لونغو مساء الاربعاء اعلان حالة الطوارىء في البلاد بعد سلسلة من الحرائق الاجرامية دمر احدها سوق لوزاكا، مشيرا الى ان الحرائق هدفها زعزعة استقرار البلاد.

وقال في خطاب عبر التلفزيون "ما من شك في ان من اقترفوا هذه الاعمال غير المسؤولة يريدون جعل البلاد خارج السيطرة".

واضاف "بوصفي رئيسا للامة من مسؤوليتي الرد بالشكل المناسب لمواجهة هذه الفوضى المخطط لها. لن اسمح بهذه الفوضى"، مشيرا الى الفصل 31 من الدستور المتعلق بحال الطوارىء.

وهذا القرار الذي يحتاج الى احالة سريعة على البرلمان للتصديق عليه، يأتي بعد عدة اشهر من التوتر الشديد بين الحكومة والمعارضة التي تندد بالتوجه الاستبدادي للرئيس.