الخطوط القطرية: رفع حظر أجهزة الكمبيوتر على الرحلات المتجهة للولايات المتحدة

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ذكرت شركة الخطوط الجوية القطرية أن بوسع ركابها المسافرين إلى الولايات المتحدة الآن اصطحاب أجهزة الكمبيوتر المحمول وغيرها من الأجهزة الإلكترونية الكبيرة إلى مقصورات الطائرات منهية بذلك حظرا طبقته لمدة ثلاثة أشهر.وتنضم الخطوط القطرية إلى طيران الإمارات والخطوط الجوية التركية والاتحاد للطيران التي أعلنت هذا الأسبوع رفع الحظر في رحلاتها المتجهة للولايات المتحدة.وفي آذار فرضت الولايات المتحدة هذا الحظر على الرحلات القادمة من عشرة مطارات في ثماني دول، هي مصر والمغرب والأردن والإمارات والسعودية والكويت وقطر وتركيا، في مواجهة مخاوف من احتمال إخفاء مواد ناسفة في أجهزة إلكترونية يصطحبها الركاب على متن الطائرات.