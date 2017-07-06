السعودية تتهم قطر بـ23 الف حساب "معاد" عبر تويتر...ومن هو "مجتهد"؟

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أعلن وزير الاعلام السعودي عواد العواد ، لوكالة "فرانس برس" ان الدوحة تشغّل اكثر من 23 الف حساب على تويتر تدعو الى إثارة الفتنة في السعودية.ومن بين تلك الحسابات، حساب غامض يحمل اسم "مجتهد" متخصص بنشر أسرار العائلة المالكة السعودية ويتبعه أكثر من 1,8 مليون شخص على تويتر، بحسب ما أوضح العواد الذي يزور باريس في إطار جولة أوروبية.وتابع العواد "بالنسبة لنا هذه مسالة أمن وطني، اي تأجيج الشارع".وبحسب الوزير فإن قطر كانت تقف وراء حسابات على تويتر دعت الى تظاهرات في 21 نيسان و2 حزيران في السعودية خلال شهر رمضان. لكنه شدد على ان تلك التحركات "فشلت".