هل تدخل روسيا وسيطاً بين لبنان وسوريا لحلّ كارثة النزوح؟

كشفت مصادر ديبلوماسية عاملة في موسكو لـ​"" أنّ وزيرَ الخارجية الروسي سيرغي لافروف يبدي خلال لقاءاته مسؤولينَ لبنانيين، وآخرهم كان رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط، إستعدادَ بلاده للمساعدة في حلّ قضية النازحين.