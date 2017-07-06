أخبار دولية
06 تموز 2017
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هل تدخل روسيا وسيطاً بين لبنان وسوريا لحلّ كارثة النزوح؟

لقاءات لافروف مع مسؤولينَ لبنانيين Lebanon, news ,lbci ,أخبار لبنان, روسيا,سوريا, لقاءات لافروف مع مسؤولينَ لبنانيين
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هل تدخل روسيا وسيطاً بين لبنان وسوريا لحلّ كارثة النزوح؟
كشفت مصادر ديبلوماسية عاملة في موسكو لـ​"الجمهورية" أنّ وزيرَ الخارجية الروسي سيرغي لافروف يبدي خلال لقاءاته مسؤولينَ لبنانيين، وآخرهم كان رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط، إستعدادَ بلاده للمساعدة في حلّ قضية النازحين.
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